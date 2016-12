Gorizia, uomo aggredisce finanzieri

06:27 - Prima prova a corrompere i finanzieri che lo hanno fermato per un controllo e poi li aggredisce a calci e pugni. E' accaduto a Gorizia, dove un soggetto di etnia cinese residente nel teramano, è stato fermato al confine con la Slovenia per un controllo. L'uomo è entrato in Italia con oltre 20mila euro dopo un pomeriggio al casinò di Nova Gorica. Il Tribunale di Gorizia lo ha condannato a un anno e mesi sei di reclusione nel processo per direttissima.