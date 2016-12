13 luglio 2014 Friuli, trovato morto parapendista disperso Paolo Antoniassi, di Treviso, è stato inghiottito da un cumulonembo durante un temporale, dopo che si era lanciato sul monte Bernadia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - E' stato trovato morto dagli uomini del Soccorso alpino di Gemona (Udine) Paolo Antoniassi, il trevigiano di 66 anni inghiottito da un cumulonembo mentre faceva parapendio sul monte Bernadia, sopra Nimis. Il corpo è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un cacciatore che aveva individuato la vela del parapendio penzolare da un albero. Sul posto anche la Guardia di finanza e i carabinieri.

Il cadavere era in località Platischis di Taipana (Udine), a una mezza dozzina di chilometri dal luogo in cui lo sportivo era stato avvistato l'ultima volta, inghiottito dal vortice.



Antoniassi era impigliato in un albero, anche se si trovava praticamente a terra: prima di restare bloccato tra le piante, secondo una prima ricostruzione, ha sbattuto contro alcune rocce poco distanti. E' tuttavia probabile che la morte sia intervenuta già mentre nel vortice del cumulonembo, forse per congelamento o per carenza di ossigeno.



Alle operazioni di soccorso hanno partecipato una cinquantina di persone, due elicotteri e alcuni ultraleggeri che hanno sorvolato la zona per tutta la mattina di domenica.