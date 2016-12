Friuli, immigrato rischia il linciaggio Salva donna,scambiato per assalitore

18:27 - Equivoco provocato dai pregiudizi a Pordenone dove un immigrato ha rischiato il linciaggio da parte di 200 alpini durante un'adunata. Il marocchino infatti è stato scambiato per l'aggressore di una donna, rimasta ferita da una coltellata. Il ragazzo invece aveva fatto da scudo per proteggere la signora dal vero assalitore, venendo a sua volta ferito. Grazie alla polizia la folla inferocita è stata sedata mentre l'aggressore arrestato.

Gli alpini erano talmente arrabbiati che quando sono arrivate le auto delle forze dell'ordine, qualcuno con un coltello ha anche forato uno pneumatico di una Volante



Cosa è successo - L'aggressore, ubriaco, nella confusione dei festeggiamenti per l'Adunata degli Alpini, per futili motivi ha estratto un coltello e ferito in modo lieve la donna, che ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Subito è intervenuto in difesa della donna il cittadino marocchino, che però è stato colpito anche lui con il coltello, riportando lesioni più gravi, guaribili in 15 giorni.



La polizia arresta il vero aggressore - Gli agenti di polizia sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato e arrestato il vero aggressore, M.R., di 45 anni, residente a Pordenone, con l'accusa di lesioni aggravate. Sono in corso indagini per identificare il responsabile del danneggiamento all'auto della polizia.