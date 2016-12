Contrabbando di cani, dieci arresti

11:58 - Importavano illegalmente cani dalla Romania per poi rivenderli in Italia come cuccioli d'allevamento. Per questo la guardia di finanza di Trieste ha arrestato 10 persone nell'ambito di un'indagine che vede indagate 21 persone. I militari hanno sequestrato, in più interventi, oltre 100 cuccioli, centinaia di passaporti falsi per animali da compagnia, microchip da impiantare e medicinali.

Le indagini sono iniziate dopo il fermo di un autocarro proveniente dalla Romania che trasportava 12 cuccioli di cane nascosti nel carico. I cuccioli, destinati ad essere venduti on line, erano portati via dopo pochi giorni di vita, stipati in gabbie strette, nascosti negli spazi adibiti alla ruota di scorta. Spesso arrivavano morti a causa dello stress per le troppe ore di viaggio affrontate in condizioni proibitive.



Scoperti anche due allevamenti abusivi nelle province di Biella e di Brescia, dove gli animali venivano ristretti in stanze chiuse e buie per non destare sospetti dei vicini. Contestati, oltre all'associazione per delinquere, la falsificazione dei pedigree, la frode in commercio, il maltrattamento di animali ed il traffico illecito di animali da compagnia.