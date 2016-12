Udine, uccide il figlio 19enne a coltellate e ferisce la moglie

10:13 - Tragedia familiare a Remanzacco (Udine) dove alle prime luci dell'alba un uomo di origine moldava, Andrei Talpis, 48 anni, ha accoltellato a morte il figlio diciannovenne, Ion, e ferito in modo gravissimo la moglie Elisaveta, badante di 48 anni, ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. La donna è riuscita a fuggire in strada dove è stata salvata da un vicino.