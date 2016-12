Udine, dà al padre cibo per cani

14:37 - Era segregato in casa dalla figlia, un pensionato 61enne costretto a dormire sul divano, al freddo e senza luce. La ragazza, disoccupata di ventinove anni, è stata rinviata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari di Udine insieme al compagno 45enne. Richieste quotidiane di denaro e continui maltrattamenti addirittura il pensionato era costretto a sfamarsi con cibo per cani. L'ingrata coppia, ora, deve rispondere alle accuse di circonvenzione di incapace.