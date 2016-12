Trovata donna dispersa in Friuli

23:27 - Il Soccorso alpino di Gemona, in Friuli, ha individuato nei boschi delle Valli del Natisone una 54enne di cui si erano perse le tracce. La donna, che era andata a funghi, sta bene anche se stremata e infreddolita. La 54enne aveva un telefono cellulare, ma, colta dal panico, non è stata in grado di fornire alcuna indicazione sulla sua posizione utile ai soccorritori.