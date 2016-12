Trieste,15enne sparita da 20 giorni

19:12 - Si era allontanata da casa volontariamente l'11 dicembre. E da allora non è più tornata nella sua abitazione, a Trieste. I genitori hanno denunciato ai carabinieri la scomparsa della figlia, B.K., 15 anni, e lanciato un appello a chi sia in grado di dare notizie utili a ritrovarla. I militari stanno tentanto di rintracciarla, ma finora le ricerche non hanno dato esito.