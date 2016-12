Pordenone, banda romeni: arresti

07:35 - Dieci persone arrestate e altre sette denunciate in una vasta operazione contro i furti nelle aziende portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone). Le indagini, durate molti mesi, hanno permesso di sgominare una banda di cittadini romeni che facevano i pendolari col loro Paese e che, quando si trovavano in Italia, alloggiavano nel campo nomadi di via San Dionigi, a Milano.