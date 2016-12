Perde posto di lavoro e si impicca

21:14 - Ennesima tragedia della crisi: a Campoformido (Udine) un operaio di 54 anni si è tolto la vita dopo aver perso il posto di lavoro. G.B., residente a Godia, si è impiccato all'interno del garage della sua abitazione perché la ditta per la quale lavorava, le Latterie Friulane, lo aveva messo in mobilità. Da giorni partecipava a picchetti organizzati dai sindacati locali. La compagna ha detto alla polizia di non aver mai sospettato le sue intenzioni.