Friuli, trovati tedeschi dispersi

20:10 - Sono stati ritrovati illesi i due escursionisti dati per dispersi sul monte Longa, In Friuli: si tratta di una coppia di turisti tedeschi, berlinesi di 26 e 25 anni, in visita al Parco delle Dolomiti Friulane. L'allarme era stato dato dal titolare dell'agriturismo nel quale la coppia alloggia. A ritrovarli sono stati i tecnici del Soccorso Alpino: i due hanno spiegato di essersi attardati e di aver smarrito il sentiero a causa della nebbia.