Francesco e Sofia i nomi più diffusi in Italia

Piazza San Pietro

Francesco e Sofia vanno sempre per la maggiore: sono i nomi preferiti dai neo-genitori italiani, rispettivamente con 8.763 e 7.191 iscrizioni all'anagrafe. Lo dice il rapporto Istat sulla rilevazione per le nascite riferiti al 2015. Seguono Alessandro e Lorenzo per i bambini e Giulia e Aurora per le bambine. Vero record per il nome Francesco che rimane saldo al primo posto della classifica maschile da ben 15 anni ed è in assoluto in testa in 15 regioni.