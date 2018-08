Frana sulla spiaggia Procida, tre giovani si sono messi in salvo

Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, si trovavano sulla spiaggia di Procida, non interdetta alla balneazione, dove è crollato un costone roccioso: messi in allarme dalla caduta di alcune pietre, sono riusciti a fuggire prima della frana vera e propria. L'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118, ma i tre giovani, a parte la paura, non hanno riportato conseguenze e per loro non sono state necessarie cure.