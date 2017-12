Vicenza, da 34 anni si prendono cura del proprio figlio disabile: ricevono una laurea ad honorem in Scienze sociali

Non è grazie ai libri, ma per il loro impegno quotidiano nel prendersi cura del figlio disabile che Chiara Sacchetto, 61 anni, e suo marito Girolamo Carollo, 64 - di Zugliano, in provincia di Vicenza - si sono meritati una laurea ad honorem in Scienze sociali presso l'Accademia Santa Fides di Cologno Monzese. Lo riporta Il Giornale di Vicenza. Trentaquattro anni di amore e sacrificio che hanno portato i coniugi Carollo a questo importante riconoscimento. Il loro secondogenito ha una malattia rara: la sindrome da stanchezza cronica. Chiara e Girolamo hanno anche fondato un’associazione per sostenere la ricerca e per aiutare le famiglie che, come loro, devono affrontare questa situazione: la Cfs-Chornic fatigue syndrome.