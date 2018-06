Una Jeep Wrangler per la sicurezza in Riviera Romagnola: Sergio Marchionne consegna le chiavi ai carabinieri

Le parole di Sergio Marchionne sono state subito rivolte al padre, maresciallo maggiore dei carabinieri, come premessa alla presentazione del nuovo fuoristrada in dotazione all’Arma: una Jeep Wrangler con motore turbodiesel 2.8 CRD, che veglierà sulla sicurezza dei cittadini sulla riviera romagnola. Momenti di commozione a Roma quando, a Casale Renzi, davanti al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il presidente di Fca ha consegnato le chiavi del mezzo, in comodato d’uso gratuito, al Comandante dei carabinieri, generale Giovanni Nistri che, a sua volta, ha ricordato quando da giovane ufficiale al 4º battaglione di Mestre in servizio di ordine pubblico andava con un’altra gloriosa fuoristrada di altri tempi: la Campagnola AR 59. I tempi sono cambiati, l’Arma si è evoluta. Ora a pattugliare c’è anche la modernissima Jeep Wrangler.