Trecento monete romane in un anfora a Como, Bonisoli: Scoperta epocale

Trecento monete d'oro di epoca romana e altri oggetti preziosi in un'anfora perfettamente conservata, riemersa durante alcuni lavori di scavo a Como. Il pregiato ritrovamento è stato presentato dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, che ha parlato di un caso "più che eccezionale, epocale, uno di quelli che segnano il percorso della storia. Non siamo ancora in grado di capirlo, ma questo è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati". L'anfora risale probabilmente al IV secolo d.C. o alla prima epoca bizantina, si trovava a un metro di profondità ed è stata trovato durante lo scavo sull'area di un ex cinema, in pieno centro storico nella città lombarda.