Tragedia del cavalcavia, l addio a mamma Marina e alla piccola Ludovica: Il male le ha rapite

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Palloncini bianchi a forma di cuore per l'ultimo saluto a Marina Angrilli, 51 anni, e alla piccola Ludovica, di 10, uccise da Fausto Filippone (49), marito della donna e padre della bimba, che ha lanciato la prima dal balcone di un appartamento di Chieti e la seconda da un viadotto dell'A14, a Francavilla al Mare (Chieti), per poi suicidarsi allo stesso modo. Abbraccio, nel corso delle esequie, tra le due famiglie, nella chiesa Cristo Re dei Padri Gesuiti a Pescara, che non ha potuto accogliere i tanti presenti. "Marina e Ludovica - ha detto il vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti nella sua omelia - sono state rapite dal male, dal nemico"