Torino, piazza San Carlo un anno dopo: il fidanzato di Erika posta una foto per ricordarla

La foto di un braccialetto, un cuore e l'emoticon di un angelo. Così Fabio Martinoli ricorda la fidanzata Erika Pioletti, ferita esattamente un anno fa in piazza San Carlo e morta dopo alcuni giorni di agonia. Nessuna parola, nessun commento per accompagnare il post, soltanto quello di un'amica: "Lei è qui". Quella del 3 giugno 2017 doveva essere una serata di festa per Erika e Fabio: il viaggio a Torino per la finale di Champions era un regalo da parte della ragazza al fidanzato tifoso della Juventus. Un dono che si è trasformato in tragedia: la donna ha avuto un infarto nella calca in cui sono rimaste ferite 1.500 persone, è morta il 15 giugno dopo 12 giorni di coma.