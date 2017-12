Torino, caccia allo sposo che ha perso la fede alla vigilia del 20esimo anniversario di nozze

E' caccia al marito che ha perduto a Torino la sua fede a pochi giorni dal 20esimo anniversario di nozze. La donna, che ha raccolto da terra l'anello il 19 dicembre, in via Petitti angolo via Giotto, ha lanciato un appello su Facebook per poter restituire quel pegno d'amore in tempo per i festeggiamenti. "Ciao a tutti, - scrive Ida Trombetta sul suo post - ho trovato questa fede in via Petitti angolo via Giotto, a Torino. Al suo interno è stato inciso: Monica 28/12/97. Chiederei a tutti i miei contatti di condividere. Magari troviamo il proprietario... tra qualche giorno sarà il 20° anniversario di Monica e...?"