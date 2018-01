Terremoto, ad Accumoli emergono cripte e altri reperti archeologici

Durante le operazioni di spostamento delle macerie ad Accumoli e la sua frazione Illica sono stati rinvenuti siti e reperti archeologici. Su tali ritrovamenti il Comitato "Illica Vive" ha sollevato una polemica affermando che le autorità competenti non forniscono né tutele né maggiori dettagli: "Durante la movimentazione di terra per aprire strade dove far transitate le macerie degli edifici di valore storico di Accumoli, sono stati rinvenute numerose cripte, molti resti ossei umani, monili, tombe e cunicoli. Se il terremoto ha fatto riaffiorare un patrimonio culturale, storico e religioso ci auguriamo che venga valorizzato per dare nuova linfa vitale al territorio e alla sua identità". Tgcom24 ha sentito il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, per chiedere lumi sul caso. Il sindaco ha ribadito che il Comune, da parte sua, ha ottemperato ai suoi doveri in maniera trasparente interpellando "la soprintendenza della Regione Lazio che attraverso i suoi funzionari presiede gli scavi giornalmente, dal giorno del sopralluogo". Ed è la Regione che sta seguendo i lavori con la ditta che ha vinto la gara.