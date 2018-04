Superenalotto, a Caltanissetta si festeggia il neomilionario: un operaio, uno studente o...

E' festa grande in via Vitaliano Brancati 15, a Caltanissetta, dove, presso il punto vendita Totocalcio Superenalotto Edicola Totip Tris Uno, è stato centrato al Superenalotto un "6" da 130 milioni di euro. I primi a brindare sono Sabrina Vincenzina Savarino, 47 anni, e suo marito Fabrizio Sunseri, 49 anni, titolari da 16 anni della fortunata ricevitoria. Ma chi è il neomilionario? "Si tratta di una schedina di pochi soldi che può aver fatto chiunque, - risponde Sunseri a La Sicilia. - Uno dei tanti anziani che abitano nelle case popolari, uno dei tanti operai che lavorano al rifacimento della 122 bis o uno studente del liceo scientifico". "Potrebbe essere anche - incalza la Savarino sempre su La Sicilia - una casalinga che abita nel nostro quartiere e che dopo la spesa è passata per acquistare i giornali". "Mi auguro comunque - la sua conclusione - che il vincitore sia tra i residenti del quartiere e che sino ad ora non abbia avuto una vita agevole. E spero, infine, che si ricordi di noi..."