Strage di Barcellona, l addio a Luca Russo

"Non dobbiamo abbandonarci alla paura e tantomeno rassegnarci, o peggio ancora, assuefarci a questi vili atti di terrorismo!". Lo ha detto il vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, durante l'omelia al funerale di Luca Russo, il giovane bassanese 25enne rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. "Luca e Marta sono, in qualche modo, l'emblema di una generazione di giovani per i quali viaggiare, incontrare persone diverse, scoprire culture e modi di vivere differenti, è un fattore identitario e decisivo", ha aggiunto mons. Beniamino Pizziol. Ad assistere alle esequie di Luca anche la fidanzata Marta Scomazzon, che ha ricevuto il permesso dall'ospedale di Bassano dov'è ricoverata, e dai suoi famigliari.