Segrate, auto sul ponte ciclopedonale: il faccia a faccia con il ciclista

Non poteva credere ai suoi occhi il ciclista che si è trovato di fronte un'auto mentre percorreva il cavalcavia ciclopedonale di Segrate (Milano), sulla Cassanese. La vettura, senza accorgersi dell'errore, aveva percorso quasi tutto il ponte, quando è stata costretta a fare marcia indietro. Presenti all'episodio diversi automobilisti e passanti in attesa del bus che hanno immortalato quanto accaduto e diffuso le immagini sui social network. La denuncia social è arrivata anche sulla pagina Facebook del sindaco di Segrate, Paolo Micheli che ha usato la foto come immagine di copertina