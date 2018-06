clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si è svolto negli uffici della Procura di Ivrea l'interrogatorio di Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni che era alla guida del Tir travolto sui binari della linea ferroviaria Torino-Ivrea da un treno che è poi deragliato. L'uomo è indagato per disastro ferroviario. Non parla italiano e, per questo motivo, è stata necessaria la presenza di un interprete. A interrogarlo è stato il procuratore capo, Giuseppe Ferrando.