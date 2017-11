Roma, un auto impazzita distrugge macchine e finisce in un palazzo

Ha percorso una piccola via tra le case, a Roma, ad alta velocità, urtando contro le auto parcheggiate su entrambi i lati e terrorizzando i passanti, ha abbattuto un palo della luce e alla fine, innestata la retromarcia, è finito con la sua Jaguar dentro un palazzo. E' accaduto in via Stringher, nel quartiere Vigna Clara, dove il conducente, un uomo di mezza età, ha improvvisato la gimkana tra le auto mentre era in evidente stato confusionale. L'uomo non è rimasto ferito. Per rimuovere la vettura, rimasta incastrata tra il marciapiede e l'appartamento al piano terra, sono intervenuti i vigili del fuoco.