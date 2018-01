Roma, Spelacchio spegne le luci e torna a casa: sarà riciclato

Si spengono le luci, gli addobbi tornano in soffitta e Spelacchio saluta i romani. Il "brutto anatroccolo" degli alberi di Natale lascia piazza Venezia e lo fa in grande stile, con una festa d'addio alla presenza di istituzioni e curiosi. In poco più di un mese di permanenza nel cuore della Capitale, è diventato una vera e propria attrazione turistica a causa del suo aspetto non proprio maestoso. Dopo il "giallo" di qualche giorno fa, con gli addobbi prima smontati e poi rimontati nel giro di pochi minuti, l'abete rosso di 22 metri verrà tagliato e poi partirà verso il Trentino, dove sarà trasformato in una "Baby little home", una casetta in legno che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini con fasciatoio, poltrona per l'allattamento e tavolino da gioco per i piccoli.