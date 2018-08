Si rompe una tubatura, si apre una voragine e un forte getto d'acqua, alto oltre 10 metri, "esplode" in centro a Roma. E' accaduto in via Monteverde, come riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra. Non si registrano feriti. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico. Un'auto parcheggiata è parzialmente sprofondata nella voragine che si è aperta nell'asfalto