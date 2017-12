Tavolo numero "Ciccione". E' questa la scritta apparsa sullo scontrino di una giovane donna, Elisa Barbolini, residente a Sassuolo in provincia di Reggio-Emilia, dopo essere stata a mangiare con alcuni amici in un ristorante di Roma, il Jinya Parioli. La ragazza ha raccontato sulla sua pagina Facebook di aver trovato la dicitura "ciccione" sullo scontrino quando la combriccola s'è recata alla cassa per saldare il conto. "Il mio amico ha fatto notare che qualcosa non andava ma nessuno ci ha chiesto scusa - scrive Elisa - si sono solo affrettati a fare lo scontrino fiscale per toglierci questo dalle mani". La risposta del ristorante non si è fatta attendere. "Si tratta del nome dell'operatore che ha eseguito l'ordinazione" hanno spiegato. Ma la ragazza non è convinta: "Quando abbiamo chiesto delucidazioni alla cassa la risposta non c'e stata".