Roma, rubinetti e sanitari d oro in una casa popolare occupata: le immagini che indignano il web

Vasca da bagno in marmo con tende di seta, rubinetti in oro, maniglie tempestate di brillanti. E ancora tappezzeria di pregio, water imbottiti ed elettrodomestici di lusso: è quello che hanno trovato gli agenti dell'Uspda e della polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo in una casa popolare a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia a Roma. L'appartamento, secondo quanto scrive la polizia di Roma Capitale in una nota, era già stato sequestrato in passato, ma ultimamente "erano stati violati i sigilli per consentire l'ingresso di nuovi occupanti", che si erano pure allacciati abusivamente alla rete dell'energia elettrica di Acea. Quando gli agenti hanno fatto irruzione hanno trovato solo una donna italiana e tre bambini minorenni i quali non hanno opposto resistenza e, raccolte le loro cose, hanno lasciato la casa. "Successivamente - si legge nel post degli agenti della municipale - è stato individuato un secondo appartamento illegalmente occupato da persone facenti capo ad una nota famiglia malavitosa di zona, legata da rapporti di parentela con gli occupanti del primo. Anche in questi locali, posti sotto sequestro, era presente arredamento lussuoso con vasca da idromassaggio, cassaforte, tv gigante e mobili preziosiInfine, una terza persona ha consegnato volontariamente le chiavi di un altro appartamento. Tutti le case sono state consegnate ai legittimi assegnatari, vincitori del regolare bando di gara". Entrambi gli appartamenti sarebbero stati ristrutturati senza le autorizzazioni richieste. Le immagini stanno facendo il giro del web, centinaia i commenti di rabbia e indignazione. A partire dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, che lancia l'hashtag #scroccopoli