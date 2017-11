clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una fitta coltre di nebbia ha avvolto Roma dalle prime ore del giorno. Suggestive le immagini del Vaticano, con la cupola di San Pietro che "scompare" alla vista. La nebbia interessa anche l'area dell'aeroporto di Ciampino, ma l'operatività dello scalo, così come quello di Fiumicino, non è in dubbio.