Regeni, i genitori da Mattarella: "Noi, senza una risposta su nostro figlio"

Prima hanno incontrato il Capo dello Stato al Quirinale per chiedere ancora una volta di fare luce sulla morte del loro figlio, Giulio Regeni. Poi, a Roma, i genitori del giovane barbaramente ucciso a Il Cairo, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a 32 mesi dalla tragedia, hanno voluto aprire la manifestazione dedicata al ricercatore, organizzata al Teatro India di Roma. "Sapesse quanto dolore e quanta fatica ci accompagna da allora", hanno scritto in una lettera indirizzata a Sergio Mattarella.



"Non possiamo fermarci - continua il documento consegnato al presidente della Repubblica -. Abbiamo bisogno, dopo tanta attesa e tante oltraggiose menzogne che alle parole si aggiungano i fatti: dobbiamo sapere chi e perché ha preso, torturato e ucciso Giulio".



"Lo chiediamo non solo da genitori ma da cittadini di quell'Italia che Lei ama, rappresenta e tutela. È un'esigenza corale non una faccenda privata. Lei, che più di tutti ha a cuore la dignità di questo Paese, dia voce a questa nostra richiesta e restituisca fiducia e onore a tutti i nostri concittadini".



"Chiediamo a Lei e a tutte le istituzioni del governo italiano di sostenere e fare sua, in modo sempre piu' concreto e tangibile, una richiesta che accomuna e muove cittadini di ogni parte del mondo che in Giulio si riconoscono e per Giulio si mobilitano. Le chiediamo di stare dalla parte di Giulio, di tutti i Giuli e le Giulie, dalla nostra parte".