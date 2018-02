Ragusa, a colpi di spray contro le buche stradali: la battaglia di una consigliera comunale

Si aggira per le strade di Ragusa armata di vernice spray, non per imbrattare di tag i muri della città, ma per contestare l'amministrazione a Cinquestelle. La consigliera comunale Manuela Nicita (ex M5s) ha intrapreso la sua personale battaglia per la sicurezza stradale e si aggira per le vie, dal centro alla periferia, a cerchiare le buche dell'asfalto che rappresentano un pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. "Ricevo segnalazioni a raffica da parte dei cittadini - spiega - ma nonostante abbia richiesto più volte l'intervento dell’amministrazione comunale, tutto finora tace. Ecco perché ho ritenuto opportuno segnalare il pericolo per evitare che qualcuno si faccia male"