Procida, crolla costone su spiaggia libera: nessun ferito

Paura sull'isola di Procida, la più piccola dell'arcipelago napoletano. Una parte di costone roccioso è crollato sulla spiaggia libera in località Chiaia. Nessun ferito. Al momento della frana sulla spiaggia c'erano tre turisti, due ragazzi e una ragazza, che sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti guardia costiera, protezione civile e carabinieri. La zona è stata recintata e chiusa al transito. Sul posto è giunta anche un'ambulanza, ma i tre giovani, a parte la paura, non hanno riportato conseguenze e per loro non sono state necessarie cure. Si trattava di una zona aperta alla balneazione.