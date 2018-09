Papa Francesco in Sicilia nel ricordo di don Pino Puglisi

Visita di Papa Francesco in Sicilia, cinque anni dopo il suo primo viaggio pastorale a Lampedusa. A Palermo, accolto da migliaia di fedeli, Bergoglio ha celebrato la messa in ricordo del beato don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993. In precedenze il Pontefice si era recato a Piazza Armerina, nell'Ennese, e aveva invitato alla "convivenza giusta, piacevole e amabile" e a combattere le "piaghe" come "disoccupazione, usura e dipendenze".