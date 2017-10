Nina Moric: "Anna Frank? Sarebbe stato ancora peggio con la maglia della Juve". Piovono insulti sui social

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un commento di Nina Moric sul caso Anna Frank ha infiammato le polemiche sui social. "Di pessimo gusto Anna Frank con la maglia della Roma, ma sarebbe stato ancora peggio mettergli quella della Juve (per ragioni cromatiche)", ha scritto la militante di Casapound su Twitter. Commenti e, soprattutto, insulti non si sono fatti attendere. “Vergognati”, “Fai schifo”, “Dovresti capire la differenza tra sarcasmo e indecenza”: sono solo alcune delle espressioni che gli utenti hanno utilizzato per manifestare il loro sdegno.