Napoli, migliaia manifestano nel nome di Arturo, il ragazzo accoltellato per strada

Per Arturo, il 17enne ferito due giorni fa a Napoli, hanno riempito le strade del centro del capoluogo. Migliaia di persone, soprattutto studenti, hanno sfilato per dire no alla violenza, partendo dal liceo "Cuoco", quello che il ragazzo frequenta. In corteo anche molti esponenti sindacali e politici. In testa alla manfiestaione, la madre del ragazzo, che ha detto: "Da questi ragazzi arriva una risposta forte di valori e rispetto della legalità. A loro noi dobbiamo dare una possibilità e una speranza di futuro".