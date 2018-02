Napoli, celle più spaziose nel carcere di Poggioreale

Non più spazi angusti con letti a castello, ma una stanza divisa in zona notte e zona giorno, due posti letto soltanto e un bagno dotato di tutti i servizi. Sono le nuove celle del carcere di Poggioreale di Napoli, dove è stato inaugurato il padiglione Genova ristrutturato seguendo tutte le prescrizioni del sistema penitenziario in materia di rispetto della dignità del detenuto e della sicurezza degli operatori. Nel piano interrato sono stati sistemati i locali tecnici, al piano terra ci sono 8 stanze per i detenuti, una stanza per le attività sociali, un'infermeria e la sala controllo. Nei tre piani superiori è prevista una stanza per disabili e altre otto per i detenuti, oltre alla stanza per le attività di gruppo. La struttura ha una capienza regolamentare complessiva fino a 102 posti.