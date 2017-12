Monza, il Natale arriva nel "Paese Ritrovato"

E' tutto pronto per i festeggiamenti natalizi: c'è l'albero, ci sono le luci e ci sono le campane pronte a suonare a festa. Siamo nel “Il Paese Ritrovato”: un luogo di cura speciale. E' il primo villaggio italiano che ospiterà le persone con demenza e con Alzheimer. Ispirato ad un’esperienza già attiva in Olanda, “Il Paese Ritrovato” ha aperto i battenti il 20 dicembre. E' un vero e proprio paese: ci sono otto edifici ognuno dei quali ospiterà otto appartamenti per un totale di 64 persone. Ogni anziano avrà la sua abitazione. Le persone con demenza e con Alzheimer vivranno in un’area protetta, ma potranno camminare liberamente dentro il paese. Ci sono zone dedicate ai negozi, il parrucchiere, la chiesa, il mini market, il teatro. Ci sarà anche la Pro Loco che sarà la sede degli educatori e del personale sanitario. L’obiettivo del progetto è quello di rendere migliore la vita delle persone con demenza. Un progetto di Meridiana sostenuto dalle istituzioni, dai cittadini, dalle famiglie. “Quando abbiamo presentato il progetto, circa due anni fa, da tutti abbiamo avuto un’immediata solidarietà", spiegato Roberto Mauri, direttore della cooperativa la Meridiana, "alcune famiglie importanti di Monza non hanno esitato nell'offrire il proprio sostegno economico al progetto, sostegno senza il quale nulla avremo potuto concretamente realizzare”.