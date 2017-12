Milano, un albero di Natale speciale per la scuola militare Teuliè

Cuscini e luci di colore verde, bianco e rosso decorano l'albero di Natale nel cortile d'onore della scuola militare Teuliè. La startup Lenzuolissimi, che riunisce un gruppo di giovani imprenditori del settore manifatturiero, ha deciso di donare in beneficenza alla famosa scuola, fondata agli inizi dell'Ottocento con sede a Milano in corso Italia, un abete in ricordo del tricolore italiano. "E' un piccolo gesto per ringraziare questi ragazzi che con la loro disciplina, costanza e lealtà ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani" ha commentato Michele Cascavilla, amministratore delegato del brand.