Milano, mille chili di pasta all Opera San Francesco dal Cantante della solidarietà

Canta per aiutare i poveri, i senzatetto, i disabili. E per questo Natale il cantante della solidarietà, Salvatore Ranieri, ha regalato 1000 chili di pasta alla mensa dei poveri dell'Opera San Francesco a Milano, che ogni giorno serve pasti caldi a 3.500 tra clochard e anziani soli. A ricevere il "regalo di Natale" è stato padre Maurizio, direttore della struttura. Da 20 anni Ranieri lavora per dare un aiuto agli ultimi, e nella sua lunga carriera ha coinvolto nel suo "progetto sociale" tanti artisti del panorama musicale italiano, da Enrico Ruggeri a Gaspare & Zuzzurro, da Alberto Fortis ad Andrea Mirò, ai Nomadi.