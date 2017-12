Milano, le luminarie di Natale cadono in strada

A Milano le luminarie di Natale sono cadute in strada, nel mezzo della carreggiata. Su Facebook un utente ha pubblicato due foto scattate in punti diversi della città in cui si vedono le luci natalizie rovinosamente a terra tra il tram, costretto a deviare la sua corsa, e le auto. "Quest'anno a Milano luminarie a mo' di palle cadenti, mercoledì mattina è capitato a me di trovarne una in Porta Ticinese, giovedì stessa cosa in corso Vercelli. Oggi e domani dove?", si legge sul post che riporta l'accaduto.