Milano, in vetrina da una settimana ad aspettare il suo padroncino: la storia dell orsetto abbandonato

Triste e solitario, in vetrina da una settimana, attende che il suo padroncino vada a reclamarlo per tornare a giocare con lui. Rimbalza sulle pagine delle social street di Milano l'orsetto di peluche vestito alla marinara e con un cuore rosso cucito sul petto, che è stato lasciato da un bambino in un bar in via Pinturicchio, in zona Città Studi, nel capoluogo lombardo. I titolari dell'esercizio sono certi che anche il suo compagno di giochi in carne e ossa sia disperato per averlo smarrito. Così, per asciugare le lacrime di quel bimbo e vederlo tornare sorridere, hanno pensato di diffondere la foto del pupazzo su Facebook, dal momento che, nonostante il giocattolo sia da giorni in vetrina, nessuno sia ancora tornato a prenderlo. Una storia che ora potrebbe aver il lieto fine