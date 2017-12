Piccolo fuori programma per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: un'auto si era scontrata con uno scooter condotto da una ragazza di 23 anni, rimasta a terra. Sala, accompagnato dal suo staff, si è fermato quindi per prestare soccorso "come - ha precisato - avrebbe fatto chiunque". Il primo cittadino ha parlato con la motociclista, ferita alle gambe, fino a quando non è arrivata l'ambulanza.