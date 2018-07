Migranti, lo "scivolone" di Toninelli sulla Vos Thalassa: confonde nave cargo con incrociatore

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha espresso grande soddisfazione per l'operazione della guardia costiera che ha soccorso una sessantina di migranti "che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa". Peccato però che l'imbarcazione battente bandiera italiana sia invece un cargo commerciale e non una nave da guerra. Lo "scivolone" del ministro giunge mentre infuria la polemica sull'accoglienza dei profughi: secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, la guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione".