Migranti, la via della disperazione verso la Francia tra neve e ghiaccio

In scarpe da ginnastica in mezzo alla neve nel tentativo di raggiungere la Francia attraverso le montagne sopra Bardonecchia. La via della disperazione passa da qui, dal colle della Scala e dalle montagne del Piemonte. Destinazione Nevache, comune di 350 anime nella valle della Clarée. "La situazione migranti a Bardonecchia ha raggiunto il livello d'emergenza", ha confermato Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso alpino del Piemonte. "Negli ultimi mesi la nostra stazione locale, insieme alla Guardia di Finanza, è stata chiamata in numerosi interventi per migranti dispersi o infortunati. Queste persone tentano di passare il confine nonostante le condizioni proibitive e il lavoro di dissuasione che la nostra e altre associazioni porta avanti. Non possiamo impedire loro di affrontare quei sentieri innevati, ma è necessario prevenire ulteriori partenze prima che accadano incidenti più gravi". Gli ultimi sei migranti soccorsi, di origine guineana, nonostante il freddo e la stanchezza non hanno voluto essere riaccompagnati a valle e hanno scelto di proseguire verso la Francia.