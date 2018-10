Migranti, a Lampedusa la marcia per ricordare le vittime del 2013: ma il governo è assente

Il 3 ottobre 2013 368 migranti morirono in un naufragio a largo di Lampedusa. In realtà i numeri non sono mai stati accertati perché quei pochi testimoni raccontano di oltre 500 persone a bordo di quel peschereccio. Allora, agli occhi di tutti, istituzioni, politici e persone comuni, sembrava un tragedia immane. Oggi, solo cinque anni dopo, nella Giornata della memoria e dell'accoglienza, sull'isola si marcia in ricordo delle vittime, ma non c'è nessun membro del governo. Allora il Papa pregava Dio "per le vittime del naufragio", il premier Enrico Letta denunciava una "tragedia immensa", l'Europa annunciava buoni propositi perché nulla di tutto ciò accadesse di nuovo. Oggi, in prima fila, con la fascia tricolore, solo il sindaco Totò Martello rappresenta le istituzioni: "Noi siamo qui come ogni anno - ha detto - ma questa volta il governo non c'è".