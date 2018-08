Papa Francesco incontra i giovani a Roma, al Circo Massimo. Tra i 70 e i 100mila ragazzi sono arrivati nella Capitale da 200 diocesi per l'iniziativa promossa dalla Cei e intitolata "Per mille strade verso Roma", in vista del sinodo dei giovani a ottobre. L'area interessata dall'evento è stata chiusa al traffico e sono stati messi in campo controlli straordinari.