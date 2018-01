Matilda, gara di solidarietà per la bimba inglese nata prematura

Nata a inizio dicembre a Trento durante una vacanza in Italia dei genitori inglesi, la piccola Matilda, prematura di 15 settimane, pesava solo 600 grammi. Per questo è stata subito ricoverata. Per aiutare i genitori ad affrontare le spese, in vista soprattutto del ritorno in Inghilterra, la nonna della piccola ha lanciato una raccolta fondi su gofundme.com: l'obiettivo era di raggiungere almeno 1.500 sterline, quota già superata grazie alla generosità di alcune persone. La piccola pesa ora pesa 1.180 grammi. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno e tra due mesi, assicurano i medici, potrà lasciare l'ospedale.