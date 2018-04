Una violenta grandinata ha interessato la città di Pavia e l'est Milanese. Chicchi grossi come acini d'uva sono scesi dal cielo per oltre venti minuti, imbiancando strade e piazze che si sono presentate come dopo una nevicata. La centrale dei vigili del fuoco di Pavia è stata tempestata di chiamate di cittadini che chiedevano di intervenire per allagamenti di garage e scantinati. In dieci minuti a Pavia sono caduti cinque centimetri di grandine.