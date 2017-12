Maltempo, Cortina in tilt per le intense nevicate

La forte ondata di maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo, nota località turistica nel Bellunese. Una cinquantina sono stati gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco in tutta la provincia causa delle intense nevicate che hanno interessato le Dolomiti. Molti di questi hanno riguardato la statale 51 di Alemagna e l'area attorno alla "Perla delle Dolomiti". Più di metà delle operazioni ha riguardato il recupero di autovetture, in larga parte di turisti diretti nella località ampezzana per trascorrere il capodanno, in difficoltà a causa della neve. La viabilità interna del paese è stata bloccata per ore e così le strade di accesso, da sud e da nord, lungo la statale 51 di Alemagna.